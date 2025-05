Concordato preventivo 2025-26 software online | chi può aderire e differenze col precedente

Concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio2025-2026. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software "Il tuo Isa 2025 Cpb", che consente ai contribuenti di calcolare il proprio indice di affidabilità fiscale e, sulla base di questo, accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale.Lo strumento mira a semplificare gli adempimenti e offrire una maggiore certezza fiscale per il biennio in corso.Come aderireÈ il software stesso a garantire l'accesso alla proposta di Concordato preventivo biennale per il periodo considerato.Due le modalità previste per aderire:congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa;autonoma, inviando il solo modello Cpb oppure il frontespizio del modello Redditi 2025 (ma in questo caso, occorre compilare la nuova casella "Comunicazione Cpb" inserita nel frontespizio).

Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate - Al via il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26. E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026. Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate in una nota. Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via 'autonoma', cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. 🔗quotidiano.net

Concordato preventivo biennale, niente visto per i crediti di Iva 2025 - L’agevolazione parte dal primo anno di adesione al Cpb visto che non è riscontrabile alcun “gap” temporale tra dichiarazione e modelli Isa da giustificare l’applicazione differita dei benefici 🔗fiscooggi.it

