Conclave tra viaggi alloggi e minibar | quanto costa eleggere il nuovo Papa

viaggi intercontinentali e logisticaUn budget milionario, destinato a salireOspitalità a Casa Santa Marta: tra sobrietà e aneddotiGli occhi del mondo sono puntati su Roma, dove mercoledì 7 maggio 2025 inizierà il Conclave che porterà all'elezione del nuovo Pontefice.Tutti i cardinali elettori alloggeranno a Casa Santa Marta, struttura di proprietà della Santa Sede che ospita regolarmente prelati e visitatori selezionati.Le camere sono semplici: un letto singolo, armadio, salottino con scrivania, bagno privato. Il costo per notte può oscillare dai 20-30 euro fino a 200 euro, a seconda del periodo e del trattamento. Considerando i 133 cardinali presenti, la spesa per l'alloggio diventa rapidamente significativa, anche per pochi giorni di permanenza.

