Conclave sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate

tetto della Cappella Sistina si sta montando il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. In mattinata si prevedono le prime prove della fumata. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. A seconda del colore della cosiddetta "fumata", si saprà se il successore di Pietro e' stato scelto. Fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l'elezione del nuovo Pontefice. Fino al 2005 era in uso anche la fumata gialla, per segnalare il corretto funzionamento della stufa. 🔗 Quotidiano.net - Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate Città del Vaticano, 2 maggio 2025 - Sulsi stando ilda cui usciranno le "" sull'esito delle votazioni in, dal 7 maggio pomeriggio. In mattinata si prevedono le prime provefumata. La canna fumaria è collegata a una stufa nellaMichelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante ildel 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. A seconda del colorecosiddetta "fumata", si saprà se il successore di Pietro e' stato scelto. Fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l'elezione del nuovo Pontefice. Fino al 2005 era in uso anche la fumata gialla, per segnalare il corretto funzionamentostufa. 🔗 Quotidiano.net

