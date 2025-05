Conclave si monta comignolo su Sistina

Sistina si sta montando il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, a partire dal 7 maggio. La canna fumaria è collegata a una stufa in cui i cardinali elettori bruceranno le schede usate per eleggere il nuovo Papa: fumata nera in caso di maggioranza dei 2 terzi non raggiunta, bianca in caso di elezione avvenuta. Per ottenere il colore della fumata si usano combinazioni di sostanze chimiche

Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate - Città del Vaticano, 2 maggio 2025 - Sul tetto della Cappella Sistina si sta montando il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. In mattinata si prevedono le prime prove della fumata. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. 🔗quotidiano.net

