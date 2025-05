Conclave scontro tra le due visioni della Chiesa | riforma o tradizione? Nozze gay sacerdoti sposati e ordinazione delle donne | i temi

Conclave. Il 7 maggio si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati. 🔗 Leggo.it - Conclave, scontro tra le due visioni della Chiesa: riforma o tradizione? Nozze gay, sacerdoti sposati e ordinazione delle donne: i temi Mancano ormai pochi giorni all'inizio del. Il 7 maggio si confronteranno dueper il futuro: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati. 🔗 Leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - (Adnkronos) – Al conclave, al via il 7 maggio 2025 per l'elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un'altra più tradizionalista interessata a un ritorno all'ortodossia della fede più stretta e rigorosa, […] L'articolo Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - (Adnkronos) – Al conclave, al via il 7 maggio 2025 per l’elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un’altra più tradizionalista interessata a un ritorno all’ortodossia della fede più stretta e rigorosa, soprattutto su temi come quelli morali, con il nuovo corso post-Francesco che potrebbe essere vissuto come una vittoriosa restaurazione nel segno di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. 🔗ildenaro.it

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - (Adnkronos) – Al conclave, al via il 7 maggio 2025 per l'elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un'altra più tradizionalista interessata a un ritorno all'ortodossia della fede più stretta e rigorosa, […] 🔗periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Conclave 2025 e nuovo Papa, due schieramenti divisi: chi sono i cardinali 'leader'; Conclave, scontro tra le due visioni della Chiesa: riforma o tradizione? Nozze gay, sacerdoti sposati e ordina; Conclave, cosa c'è dietro fumata bianca e perché è stato cambiato il meccanismo; Notizie dal Quotidiano di Sicilia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave, scontro tra le due visioni della Chiesa: riforma o tradizione? Nozze gay, sacerdoti sposati e ordinazione delle donne: i temi - Mancano ormai pochi giorni all'inizio del Conclave. Il 7 maggio si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali ... 🔗msn.com

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - Cardinali divisi tra l'eredità di Francesco e la spinta verso un ritorno all'ortodossia ... 🔗msn.com

Riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ... 🔗ilroma.net