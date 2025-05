Conclave Santa Sede smentisce malore Parolin Bruni | Notizia falsa

Conclave, quindi, sembra che insinuazioni, giochi di potere e altre strategie si stiano compiendo. Parolin, uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, avrebbe rischiato di vedere la sua figura indebolita da queste vociL'articolo Conclave, Santa Sede smentisce malore Parolin. Bruni: “Notizia falsa” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Conclave, Santa Sede smentisce malore Parolin. Bruni: “Notizia falsa” Anche in questo, quindi, sembra che insinuazioni, giochi di potere e altre strategie si stiano compiendo., uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, avrebbe rischiato di vedere la sua figura indebolita da queste vociL'articolo: “” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco ricoverato, la Santa Sede guarda al futuro? È in corso un pre Conclave? - Non è un mistero. Tutti gli organi di informazione, nessuno escluso, chi apertamente e chi meno, ne parla e ne scrive. Papa Francesco è ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite che, pur non essendo in condizioni critiche, ha destato inevitabilmente attenzione in Vaticano. Le sue pregresse problematiche respiratorie e l’età avanzata hanno alimentato riflessioni sulla sua salute, ma anche sull’assetto futuro della Chiesa. 🔗laprimapagina.it

Il Conclave, il card. Puljic voterà : Sarò con gli altri. Montato comignolo sulla Cappella Sistina - Alla congregazione di oggi oltre 120 cardinali elettori; Conclave, sul tetto della Cappella Sistina montato il comignolo per le fumate. Bruni: nessun malore per Parolin, notizie false; Papa Francesco, cosa succede ora? Dal funerale al Conclave, ecco le novità introdotte da Bergoglio.

Voci sul malore di Parolin: la Santa Sede smentisce - AGI - Come nel film di Edward Berger, anche in questo Conclave si rincorrono le notizie false, o quasi, per screditare i favoriti. Fu così per Bergoglio e chi insinuava che i suoi problemi polmonari n ... 🔗msn.com

Conclave 2025, smentite le voci sul malore di Pietro Parolin prima della riunione per scegliere il nuovo papa - In vista del conclave del 7 maggio 2025, si intensificano le speculazioni sulla salute dei cardinali, con la smentita ufficiale del presunto malore di Pietro Parolin e l’attenzione mediatica su papa F ... 🔗gaeta.it

"Parolin è svenuto, un problema di pressione". Il Vaticano smentisce - "Non è vero" che sia verificato alcun tipo di incidente di salute con il cardinale Pietro Parolin né è stato dunque necessario alcun intervento di medici: lo ha detto il direttore della sala stampa de ... 🔗huffingtonpost.it