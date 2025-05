Conclave riprendono in Vaticano le Congregazioni dei cardinali

riprendono, in Vaticano, le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa. I porporati si rivedranno, per l’ottava volta, a partire dalle ore 9. Intanto oggi ha inizio l’evento del Giubileo dedicato ai lavoratori. Il Conclave da sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione dei cardinali elettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa. Il numero dei grandi elettori è sceso da 135 a 133. Si abbassa anche il quorum che, matematicamente è di 88,6. Dovrebbero dunque essere necessari 89 voti.Tra gli elettori del successore di Papa Francesco, il più anziano è nato a maggio 1945; il ‘senatore’ è bosniaco, l’ultimo creato è calabrese. 🔗 Lapresse.it - Conclave, riprendono in Vaticano le Congregazioni dei cardinali , in, ledeiin vista delche inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa. I porporati si rivedranno, per l’ottava volta, a partire dalle ore 9. Intanto oggi ha inizio l’evento del Giubileo dedicato ai lavoratori. Ilda sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione deielettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa. Il numero dei grandi elettori è sceso da 135 a 133. Si abbassa anche il quorum che, matematicamente è di 88,6. Dovrebbero dunque essere necessari 89 voti.Tra gli elettori del successore di Papa Francesco, il più anziano è nato a maggio 1945; il ‘senatore’ è bosniaco, l’ultimo creato è calabrese. 🔗 Lapresse.it

Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano: “La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi” - Se è “oggi la giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi, così ho capito”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arrivando alle Congregazioni in Vaticano. Entrato senza parlare il cardinale Pierbattista Pizzaballa L'articolo Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano: “La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Vaticano, il bilancio in rosso irrompe nel Conclave. “Un miracolo per salvarci” - Il nodo del deficit al centro delle Congregazioni. Il grazie a Becciu per la sua rinuncia: “Gli organi di giustizia accertino i fatti” 🔗repubblica.it

