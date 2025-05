Conclave riforme o restaurazione | scontro tra due visioni

Conclave, al via il 7 maggio 2025 per l'elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un'altra più tradizionalista interessata a un ritorno all'ortodossia della fede più stretta e rigorosa, soprattutto su temi come quelli morali, con il nuovo corso post-Francesco che potrebbe essere vissuto come una vittoriosa restaurazione nel segno di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Il Papa accelera sulla "riforma delle riforme": cosa prevede la revisione delle regole per il Conclave | VIDEO - Papa Francesco accelera sulla “riforma delle riforme”: è pronta la revisione delle regole per il Conclave. Un fatto, questo, di portata storica: via il limite dei 120 elettori fissato nel 1975 da Paolo VI. Il commento del vaticatista de Il Tempo Francesco Capozza. 🔗iltempo.it

Conclave, l’impasse nel fronte dei conservatori orfani di un leader - Per anni hanno osteggiato le riforme di Bergoglio e ora sognano la restaurazione. Ma non hanno ancora individuato un candidato credibile ... 🔗repubblica.it

I conservatori divisi al Conclave: non c'è un candidato forte. «Non è tempo di rivincita» - Gli oppositori a Bergoglio impreparati a un'alternativa: la loro posizione potrebbe rivelarsi un boomerang. Il loro punto chiave: ricostruire il governo della Chiesa ... 🔗msn.com