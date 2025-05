Conclave riforme o restaurazione | scontro tra due visioni

Conclave, al via il 7 maggio 2025 per l’elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un’altra più tradizionalista interessata a un ritorno all’ortodossia della fede più stretta e rigorosa, soprattutto su temi come quelli morali, con il nuovo corso post-Francesco che potrebbe essere vissuto come una vittoriosa restaurazione nel segno di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il papa argentino ha riformato il Vaticano coadiuvato da nove cardinali di tutti i continenti (tra di loro Pietro Parolin, segretario di Stato), e ha rivitalizzato il Sinodo dei vescovi, un’istituzione affidata al cardinale maltese Mario Grech, uno dei più stretti collaboratori di Francesco Avanzare, fermarsi o tornare indietro rispetto al Sinodo sarà la discriminante carsica del Conclave. 🔗 (Adnkronos) –Al, al via il 7 maggio 2025 per l’elezione del nuovo Papa, si confronteranno dueper il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada dellee un’altra più tradizionalista interessata a un ritorno all’ortodossia della fede più stretta e rigorosa, soprattutto su temi come quelli morali, con il nuovo corso post-Francesco che potrebbe essere vissuto come una vittoriosanel segno di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il papa argentino ha riformato il Vaticano coadiuvato da nove cardinali di tutti i continenti (tra di loro Pietro Parolin, segretario di Stato), e ha rivitalizzato il Sinodo dei vescovi, un’istituzione affidata al cardinale maltese Mario Grech, uno dei più stretti collaboratori di Francesco Avanzare, fermarsi o tornare indietro rispetto al Sinodo sarà la discriminante carsica del. 🔗 Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - (Adnkronos) – Al conclave, al via il 7 maggio 2025 per l'elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana intenzionati a proseguire sulla strada delle riforme e un'altra più tradizionalista interessata a un ritorno all'ortodossia della fede più stretta e rigorosa, […] 🔗periodicodaily.com

Il Papa accelera sulla "riforma delle riforme": cosa prevede la revisione delle regole per il Conclave | VIDEO - Papa Francesco accelera sulla “riforma delle riforme”: è pronta la revisione delle regole per il Conclave. Un fatto, questo, di portata storica: via il limite dei 120 elettori fissato nel 1975 da Paolo VI. Il commento del vaticatista de Il Tempo Francesco Capozza. 🔗iltempo.it

La Chiesa Usa conservatrice prepara lo scontro in Conclave - Forse Jorge Mario Bergoglio non è stato così intimamente sudamericano in nulla come nel rapporto con gli Stati Uniti. Che è parso spesso segnato alla radice dalla diffidenza culturale verso la terra del capitalismo compiuto, quasi un “a priori” negativo che il Francesco gesuita e tecnicamente uomo di mondo non ha mai riservato, ad esempio, a regimi totalitari repressori della fede cristiana (il caso di scuola è la Cina comunista). 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave 2025 e nuovo Papa, due schieramenti divisi: chi sono i cardinali 'leader'; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: Raccapriccianti; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave, riforme o restaurazione: scontro tra due visioni - (Adnkronos) - Al conclave, al via il 7 maggio 2025 per l'elezione del nuovo Papa, si confronteranno due visioni per il futuro della Chiesa: da una parte i cardinali di nomina strettamente bergogliana ... 🔗msn.com

Conclave, l’impasse nel fronte dei conservatori orfani di un leader - Per anni hanno osteggiato le riforme di Bergoglio e ora sognano la restaurazione. Ma non hanno ancora individuato un candidato credibile ... 🔗repubblica.it

I conservatori divisi al Conclave: non c'è un candidato forte. «Non è tempo di rivincita» - Gli oppositori a Bergoglio impreparati a un'alternativa: la loro posizione potrebbe rivelarsi un boomerang. Il loro punto chiave: ricostruire il governo della Chiesa ... 🔗msn.com