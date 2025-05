Conclave quanto costerà? Viaggi alloggi e minibar della discordia

minibar alle spalle, ecco quanto costerà in toto il Conclave per ogni porporato 🔗 Ilgiornale.it - Conclave, quanto costerà? Viaggi, alloggi e "minibar" della discordia Conti alla mano ed episodi di costosialle spalle, eccoin toto ilper ogni porporato 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Comprare sul Lario costerà fino al 3% in più. Case vacanza in aumento con 1.700 alloggi - Comprare casa sul Lario continua a confermarsi un buon investimento, almeno secondo l’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa che stima anche per il 2025 un aumento dei prezzi al metro quadro tra l’1 e il 3%. Previsioni che sono ancor più ottimiste per il ramo di Lecco, in forte ascesa a livello turistico negli ultimi anni, con i prezzi in aumento dal 3 al 5%, un dato addirittura migliore di Milano dove la forbice è prevista tra il 2 e il 4%. 🔗ilgiorno.it

Prenotare viaggi con vpn garantisce davvero un risparmio? - Abbiamo provato a verificare se è vero che gli italiani pagano prezzi maggiorati per hotel e auto a noleggio e i risultati sono sorprendenti 🔗wired.it

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […] L'articolo Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, quanto costerà? Viaggi, alloggi e minibar della discordia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia