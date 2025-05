Conclave portavoce Vaticano | Nessun malore per Parolin

Nessun malore per il cardinale Pietro Parolin. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha così smentito le voci che erano circolate ieri a proposito di un malore che avrebbe accusato il porporato durante le riunioni dei cardinali. A parlare di "un breve malore" avuto dall'ex Segretario di Stato era stato .

Matteo Bruni dopo padre Lombardi e Navarro Valls: il portavoce vaticano che deve gestire il Conclave - Nato a Londra, laureato in lingue slave, il direttore della sala stampa ha dovuto gestire la difficile situazione della malattia di Francesco. Con stile e contesto diverso dai predecessori 🔗repubblica.it

Conclave, il portavoce del Vaticano sulla presenza di Becciu: «Non si è giunti a una delibera» - Durante la congregazione generale del 28 aprile, riguardo alla situazione del cardinale Angelo Becciu, «non si è raggiunta una delibera». A comunicarlo è stato il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alla questione sulla possibile partecipazione del porporato al Conclave del 7 maggio, dopo che papa Francesco gli aveva revocato i diritti legati al cardinalato. Bruni ha anche affrontato il tema della logistica, rassicurando che «nessuno resterà per strada» nonostante il numero delle stanze disponibili a Casa Santa Marta sia inferiore ai 135 cardinali elettori previsti. 🔗lettera43.it

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

