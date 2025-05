Conclave Parolin favorito ma spuntano i corvi | Ha avuto un malore ma è tutto falso Accadde già con Papa Francesco

corvi volano già sul Cupolone. Sembra che, fuori dalle congregazioni generali, tra cene, riunioni, incontri a margine delle messe, serpeggi una frangia. 🔗 Leggo.it - Conclave, Parolin favorito ma spuntano i corvi: «Ha avuto un malore», ma è tutto falso. Accadde già con Papa Francesco La sede è ancora vacante, ma ivolano già sul Cupolone. Sembra che, fuori dalle congregazioni generali, tra cene, riunioni, incontri a margine delle messe, serpeggi una frangia. 🔗 Leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo - Le recenti valutazioni dei principali operatori britannici nel settore delle scommesse evidenziano una crescente fiducia nei confronti di Pietro Parolin quale possibile successore di papa Francesco. Attualmente, la quotazione attribuita al Segretario di Stato vaticano si attesta a 3,25 presso William Hill, consolidando la sua posizione di principale favorito. Le dinamiche delle quote tra i […] L'articolo Scommesse britanniche: Parolin favorito come prossimo papa, conclave previsto lungo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave, Parolin favorito ma spuntano i corvi: «Ha avuto un malore», ma è tutto falso. Accadde già con Papa F; Conclave dopo Papa Francesco, chi sono i favoriti da Parolin e Grech a Prevost e Arborelius; Nuovo Papa, Tagle avanti su Zuppi (ma Parolin resta il favorito): ecco tutti i papabili; Conclave al via il 7 maggio, Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle tra i favoriti: quanto pesa la politica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, Parolin favorito ma spuntano i corvi: «Ha avuto un malore», ma è tutto falso. Accadde già con Bergoglio - La sede è ancora vacante, ma i corvi volano già sul Cupolone. Sembra che, fuori dalle congregazioni generali, tra cene, riunioni, incontri a margine delle messe, serpeggi una ... 🔗leggo.it

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? Parolin favorito, ma c'è un outsider: il francese Aveline. Cosa dicono i bookmaker - A meno cinque giorni all'inizio del Conclave, previsto dal 7 maggio, i bookmaker internazionali aggiornano le quote sul possibile successore di Papa Francesco. Ad avanzare nelle ultime ... 🔗msn.com

Conclave, spunta il favorito. Alfieri: “So su chi scommettere. Becciu? È stato saggio, ma messo ai margini prima di una sentenza definitiva” - Quale sarà il volto del nuovo Papa? Il filosofo Francesco Alfieri, ormai impiantato a Friburgo, con il suo approccio franco e diretto fa luce sugli equilibri nel Conclave. E scommette su Pietro Paroli ... 🔗msn.com