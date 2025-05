Conclave oggi l’ottava Congregazione dei Cardinali | focus su scandali finanziari e abusi

Conclave, oggi l'ottava Congregazione dei Cardinali: focus su scandali finanziari e abusi proviene da Il Difforme. Tutti i contributi sono stati accomunati dalla volontà di garantire un futuro prospero alla Chiesa, anche nell'insegna della continuità che gli ultimi tre pontificati gabbi garantito

Conclave, oggi nuova congregazione dei cardinali per decidere la data di inizio: “C’è atmosfera amabile” - Nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Gli incontri dei giorni scorsi sono stati incentrati sull'organizzazione dei riti per la morte di Papa Francesco, ora invece dovrebbero iniziare le discussioni sul Conclave e su quando avrà inizio la votazione per l'elezione del successore di Bergoglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - Habemus data: il 7 maggio inizia il Conclave per decidere il nuovo Pontefice. A riferirlo è la Reuters. Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

Conclave, riprendono in Vaticano le Congregazioni dei cardinali - Riprendono, in Vaticano, le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa. I porporati si rivedranno, per l’ottava vo ... 🔗msn.com

Conclave, chi manca ancora all'appello. Abusi e finanza tra i temi trattati dai cardinali - È ormai alle porte il Conclave che deciderà il nuovo Papa, successore di Jorge Mario Bergoglio. Le Congregazioni dei cardinali "ci ... 🔗iltempo.it

Conclave, malore per Parolin? La smentita del Vaticano. Il cardinale Filoni: «Il nome giusto per nuovo Papa entro il 7 maggio» - Il Vaticano ha iniziato a installare il comignolo in cima alla Cappella Sistina in preparazione del conclave, che iniziera il 7 maggio. Al termine di ogni sessione di voto dei cardinali ... 🔗ilgazzettino.it