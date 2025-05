Conclave montato il comignolo per le fumate sulla Cappella Sistina

Cappella Sistina è stato montato dai Vigili del Fuoco il comignolo che annuncerà, con la sua fumata bianca, dopo eventuali fumate nere, l'elezione del nuovo Papa. Le operazioni sul tetto sono state effettuate la mattina di venerdì 2 maggio. Sono riprese in Vaticano intorno alle 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all'elezione del 267esimo Pontefice, dopo la morte di Bergoglio. 🔗 Lapresse.it

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina: nel pomeriggio le prime fumate di prova - Intanto proseguono ovviamente i preparativi per il Conclave. Ieri, giorno di festa anche in Vaticano, dove si festeggia San Giuseppe Lavoratore, non si sono svolte le congregazioni dei cardinali. Oggi, invece, i lavori riprendono a pieno ritmo e i porporati si riuniranno per le comunicazioni necessarie prima del voto L'articolo Conclave, in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina: nel pomeriggio le prime fumate di prova proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Conclave, prove di fumata sulla Sistina. Montato il comignolo - Città del Vaticano, 2 mag. (askanews) - Una squadra di Vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano sul tetto della Cappella Sistina intenta nei lavori di montaggio del comignolo che servirà per le fumate durante il Conclave che si aprirà il 7 maggio per l'elezione del nuovo pontefice. In programma le prime prove per le fumate che, come noto saranno di colore nero o bianco in corrispondenza della non elezione o dell'elezione del Pontefice. 🔗quotidiano.net

