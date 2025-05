Conclave montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio"

Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché - Un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva.

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina — per almeno sette giorni di lavoro — la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale...

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag

