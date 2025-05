Conclave montato il comignolo della Cappella Sistina per le votazioni

Conclave è prevista per il 7 maggio. Per le votazioni e le future fumate è stato montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate - Città del Vaticano, 2 maggio 2025 - Sul tetto della Cappella Sistina si sta montando il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. In mattinata si prevedono le prime prove della fumata. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. 🔗quotidiano.net

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale... 🔗ilmessaggero.it

