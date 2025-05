Conclave lavori in corso per installare il comignolo | attesa oggi una fumata di prova

fumata dal comignolo della Cappella Sistina potrebbe vedersi già oggi. Si tratta tuttavia solo di una prova. I vigili del fuoco della Città del Vaticano sono a lavoro per installare il comignolo che verrà usato durante il Conclave per avvertire i fedeli sulle decisioni dei cardinali in merito all'elezione del nuovo Pontefice. 🔗 La primadaldella Cappella Sistina potrebbe vedersi già. Si tratta tuttavia solo di una. I vigili del fuoco della Città del Vaticano sono a lavoro perilche verrà usato durante ilper avvertire i fedeli sulle decisioni dei cardinali in merito all'elezione del nuovo Pontefice. 🔗 Fanpage.it

Fontana del Trianon, il sindaco: "Lavori in corso" - "Fontana del Trianon. Lavori in corso". Con un post su Facebook, il sindaco di Parma Michele Guerra, ha mostrato l'avanzamento dei lavori relativi alle opere del Parco Ducale. Nello specifico, il primo cittadino si è soffermato sulla Fontana del Trianon, luogo iconico del giardino in fase di... 🔗parmatoday.it

S.P. 209 chiusa tra Cologno e Sesto: lavori in corso per un cedimento vicino al Lambro - Disagi in vista per gli automobilisti che transiteranno tra Cologno Monzese e Sesto San Giovanni. A partire dalle 9 di domani lunedì 28 aprile e fino alla chiusura del cantiere prevista per mercoledì 30 aprile, la S.P. 209 Brugherio-Sesto S. Giovanni sarà chiusa al traffico nel tratto in... 🔗monzatoday.it

Salerno, ancora rinnovi sul corso: nuove panchine e partiti i lavori per il terzo lotto - Salerno – Il restyling del Corso Vittorio Emanuele prosegue a ritmo serrato. Mentre il cantiere per il terzo lotto è entrato nella fase operativa, iniziano a comparire lungo le aree già riqualificate le nuove panchine dal design moderno. Le sedute, caratterizzate da una forma a ponte, abbandonano il grigio antracite per un’elegante tonalità bianco pietra, contribuendo a dare maggiore luminosità agli spazi urbani. 🔗zon.it

Conclave, lavori in corso per installare il comignolo: attesa oggi una fumata di prova - I vigili del fuoco della Città del Vaticano sono a lavoro per installare il comignolo che verrà usato durante il Conclave per avvertire i fedeli sulle decisioni dei cardinali in merito all’elezione ... 🔗fanpage.it

Conclave: lavori in corso, si monta il comignolo sulla Sistina - Sono in corso in Vaticano le operazioni per montare il comignolo sulla Sistina, da dove usciranno le fumate che indicheranno, durante il Conclave, se il Papa sia stato eletto o meno dai cardinali. In ... 🔗ansa.it

Conclave, lavori di preparazione alla Cappella Sistina. Come cambia - Nei giorni prima del conclave, intanto, sono iniziati i lavori per trasformare - e radicalmente - questo spazio. Sul campo ingegneri, Vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami e fabbri. 🔗tg24.sky.it