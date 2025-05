Conclave l’arrivo dei cardinali in Vaticano

Vaticano intorno alle ore 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa, dopo la morte di Bergoglio. I porporati si rivedono per l’ottava volta. Tra i prelati arrivati nell’aula nuova del Sinodo, Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Natalio Chomali Garib. 🔗 Lapresse.it - Conclave, l’arrivo dei cardinali in Vaticano (LaPresse) Sono riprese inintorno alle ore 9 le Congregazioni deiin vista delche inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa, dopo la morte di Bergoglio. I porporati si rivedono per l’ottava volta. Tra i prelati arrivati nell’aula nuova del Sinodo, Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Natalio Chomali Garib. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il conclave: In Vaticano partono le grandi manovre voteranno 133 cardinali - Due porporati hanno già dato forfait per ragioni di salute, altri potrebbero non presentarsi. E non mancano le prime polemiche 🔗repubblica.it

Vaticano, i cardinali si riuniscono in vista del conclave - Il Vaticano ha chiuso la Cappella Sistina, dove i cardinali si riuniranno per il conclave che eleggerà il prossimo pontefice, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all'età di 88 anni. Francesco è stato sepolto sabato 26 aprile dopo la cerimonia in Piazza San Pietro che ha riunito leader mondiali e 250mila persone. Secondo il calendario stabilito dalla legge ecclesiastica, il conclave può iniziare solo dopo i Novendiali, un periodo di nove giorni di lutto e preghiera che seguono la morte del Papa. 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, Vaticano in rosso: «Deficit da 70 milioni». Cardinali in allarme, la Santa Sede ora deve tagliare i costi - Il Vaticano è in bolletta e il prossimo Papa non avrà solo la grave preoccupazione di riportare la fede in Europa o rendere la Chiesa più cristocentrica, come stanno chiedendo... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, l'arrivo dei cardinali in Vaticano; Le notizie di martedì 29 aprile verso l'elezione del nuovo pontefice; Conclave, l’arrivo dei cardinali in Vaticano per la congregazione; Conclave, via il 7 maggio: si vota dal pomeriggio. Bruni: «Nessuna delibera ancora sul caso Becciu». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, l'arrivo dei cardinali in Vaticano - (LaPresse) Sono riprese in Vaticano intorno alle ore 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Conclave, i cardinali arrivano in Vaticano per prepararsi a scegliere il 267° Papa - Presenti 124 dei 133 elettori che a partire dal 7 maggio eleggeranno il successore di Jorge Mario Bergoglio al soglio di San Pietro ... 🔗rainews.it

I cardinali in Vaticano, il conclave? "Due, tre giorni al massimo" - Sergey vive con dei levrieri irlandesi, i cani più grandi del mondo. Ecco com'è iniziata la loro amicizia. 🔗msn.com