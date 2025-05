Conclave la guerra è già cominciata | scontri sotterranei veleni e fake news

Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco. In Vaticano si susseguono celebrazioni, incontri riservati, messe e cene strategiche tra cardinali elettori. Ma fuori dalla Cappella Sistina, la battaglia è già iniziata, e non solo a colpi di alleanze o cordate. A infiammare il clima pre-Conclave sono comparse le prime fake news mirate, capaci di influenzare equilibri delicatissimi. Al centro, come spesso accade, lo stato di salute dei candidati più forti.Leggi anche: Donald Trump perde un pezzo: Michael Waltz licenziato dopo lo scandalo Signal. Ora riassegnato e sostituitoNel gioco sotterraneo che si muove tra curia, stampa e blog internazionali, le indiscrezioni su presunti malesseri diventano armi di pressione o discredito.

Un cardinale ucraino è il più giovane di tutti al Conclave: ecco chi è cosa pensa della guerra - Sarà l'ucraino Mykola Bychok, vescovo della città australiana di Melbourne, il più giovane membro del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, scomparso lunedì. Il 45enne è stato creato cardinale il 7 dicembre 2024, nell'ultimo Concistoro presieduto dal Pontefice, che ha così completato la selezione dei 135 porporati chiamati a eleggere il nuovo Papa. Il giorno dopo la sua nomina, intervistato dall'emittente pubblica australiana ABC, Bychok ha confessato di non aver mai immaginato di ricoprire una simile carica a un'età così giovane.

I funerali di Francesco: in 200 mila a San Pietro. «Un Papa tra la gente e voce contro la guerra. Ora prega tu per noi» | Le "frecciate" ai leader mondiali, la rotta indicata al Conclave: l'omelia di Re - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro

In Siria la guerra civile non è mai finita: si intensificano gli scontri tra l'esercito regolare guidato dalle forze jihadiste e i sostenitori dell'ex dittatore del Paese Assad - Le forze di sicurezza della Siria hanno respinto un attacco da parte dei sostenitori dell'ex presidente Bashar al-Assad contro un posto di blocco a Damasco, ha riferito lunedì la televisione Al Jazeera. Una fonte citata dal quotidiano qatariota ha affermato che i seguaci del vecchio regime hanno tentato di assaltare un checkpoint nel quartiere di Al Mazzeh, dove si trovano numerosi uffici governativi.

