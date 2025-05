Conclave in dubbio per Vinko Puljic ipotesi voto in remoto per il cardinale di Sarajevo | come funziona

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Vinko Pulji? - Arcivescovo emerito di Sarajevo e testimone della guerra in Bosnia, il cardinale Pulji? è voce di riconciliazione e dialogo interreligioso nei Balcani 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, pausa di riflessione: cardinali a confronto sulle riforme di Bergoglio. Puljic: «Al voto in Sistina? Posso farcela» - Mentre si avvicina il Conclave, pausa di riflessione nella giornata del 1° maggio per i cardinali: niente congregazione generale. Nel pomeriggio invece si è tenuta la messa dei Novendiali... 🔗leggo.it

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

Conclave, il cardinale Puljic: "Voterò nella Cappella Sistina". Montato il comignolo per le fumate - Il cardinale emerito di Sarajevo, Vinko Puljic, uno dei soli cinque cardinali ancora elettori creati da Giovanni Paolo II, ha fatto sapere, nella ... 🔗iltempo.it

