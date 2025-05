Conclave in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina | nel pomeriggio le prime fumate di prova

Conclave. Ieri, giorno di festa anche in Vaticano, dove si festeggia San Giuseppe Lavoratore, non si sono svolte le congregazioni dei cardinali. Oggi, invece, i lavori riprendono a pieno ritmo e i porporati si riuniranno per le comunicazioni necessarie prima del votoL'articolo Conclave, in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina: nel pomeriggio le prime fumate di prova proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Conclave, in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina: nel pomeriggio le prime fumate di prova Intanto proseguono ovviamente i preparativi per il. Ieri, giorno di festa anche in Vaticano, dove si festeggia San Giuseppe Lavoratore, non si sono svolte le congregazioni dei cardinali. Oggi, invece, i lavori riprendono a pieno ritmo e i porporati si riuniranno per le comunicazioni necessarie prima del votoL'articolo, inilsul: nellediproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate - Città del Vaticano, 2 maggio 2025 - Sul tetto della Cappella Sistina si sta montando il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. In mattinata si prevedono le prime prove della fumata. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. 🔗quotidiano.net

Infortunio sul lavoro, cade dal tetto di una stalla in costruzione: in fin di vita a 41 anni - Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Grave infortunio sul lavoro stamattina a Reggio. Un muratore di 41 anni è caduto da un’altezza tra i 6 e gli 8 metri, dal tetto di un edificio in costruzione nei pressi dell’azienda agricola ‘Pedrotti’, in via Casaloffia al civico 11, nei pressi della frazione di Cella. E ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate; Conclave, montato il comignolo della Cappella Sistina per le votazioni; Conclave, in costruzione il comignolo sul tetto della Sistina: nel pomeriggio le prime fumate di prova. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave, sul tetto della Cappella Sistina si monta il comignolo per le fumate - Da lì uscirà l’esito delle votazioni dal 7 maggio pomeriggio. Fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l'elezione del nuovo Pontefice ... 🔗quotidiano.net

Conclave, montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina - A cinque giorni dall'inizio del Conclave, i vigili del fuoco sul tetto della Cappella Sistina hanno montato il comignolo da cui usciranno le fumate nel corso dell'elezione del nuovo Papa. Lo storico c ... 🔗repubblica.it

Conclave, montato il comignolo della Cappella Sistina per le votazioni - L'apertura del Conclave è prevista per il 7 maggio. Per le votazioni e le future fumate è stato montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it