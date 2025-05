Conclave i lavori per il montaggio del camino sopra la Cappella Sistina – Video

Cappella Sistina e, soprattutto, sul piccolo camino che svetta sopra la volta affrescata da Michelangelo. È da lì che si sprigiona la fumata, segnale secolare che annuncia l’esito delle votazioni cardinalizie: nera se lo scrutinio non ha prodotto un eletto, bianca se il nuovo pontefice è stato scelto. Stamattina il camino è stato montato in vista dell’inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio.L'articolo Conclave, i lavori per il montaggio del camino sopra la Cappella Sistina – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Conclave, i lavori per il montaggio del camino sopra la Cappella Sistina – Video Ogni volta che la Chiesa cattolica si appresta a eleggere un nuovo Papa, gli occhi del mondo si posano sullae,ttutto, sul piccoloche svettala volta affrescata da Michelangelo. È da lì che si sprigiona la fumata, segnale secolare che annuncia l’esito delle votazioni cardinalizie: nera se lo scrutinio non ha prodotto un eletto, bianca se il nuovo pontefice è stato scelto. Stamattina ilè stato montato in vista dell’inizio del, fissato per mercoledì 7 maggio.L'articolo, iper ildellaproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale... 🔗ilmessaggero.it

Conclave: lavori in corso, si monta il comignolo sulla Sistina - Sono in corso in Vaticano le operazioni per montare il comignolo sulla Sistina , da dove usciranno le fumate che indicheranno, durante il Conclave, se il Papa sia stato eletto o meno dai cardinali. In giornata potrebbero esserci delle prove per testarne il funzionamento. Oggi riprenderanno anche le congregazioni dei cardinali dopo la pausa di riflessione del 1 maggio. 🔗feedpress.me

Lavori in via Sant’Agostino: sospesa la circolazione il 13 e 14 marzo per montaggio gru - Giovedì 13 e venerdì 14 marzo la circolazione in via Sant’Agostino sarà temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di trasporto e montaggio di una gru all’interno del cantiere per il recupero dell’ex Ospedale Estense, un progetto curato dal Comune di Modena. L’interruzione del... 🔗modenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, i lavori per il montaggio del camino sopra la Cappella Sistina – Video; Conclave, montato il comignolo delle «fumate»; Conclave prove di fumata sulla Sistina Montato il comignolo; Conclave: lavori in corso, si monta il comignolo sulla Sistina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il montaggio del comignolo sulla Cappella Sistina da cui uscirà la fumata bianca - Tra i preparativi che precedono l'inizio del Conclave c'è l'installazione del comignolo esterno sul tetto della Cappella Sistina. Ecco le immagini del montaggio effettuato dai vigili del fuoco. Il com ... 🔗rainews.it

Il “camino del Papa” è in fase di montaggio: curiosità e storia del comignolo che annuncia al mondo l’elezione - Sta prendendo forma proprio in questi minuti sul tetto della Cappella Sistina uno degli oggetti più iconici e misteriosi del Conclave: il comignolo delle ... 🔗msn.com

Conclave 2025, arriva il comignolo sulla Cappella Sistina: che cos'è e a cosa serve - Sono iniziate questa mattina le operazioni di montaggio del comignolo sul tetto della Cappella Sistina da dove usciranno le fumate che, durante il Conclave, indicheranno l'elezione ... 🔗msn.com