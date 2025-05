Conclave | comignolo montato stufe arrivate Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali | C’è tensione

cardinali in vista del Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco che comincerà mercoledì 7 maggio prossimo.Conclave: comignolo montato, stufe arrivate. Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali: “C’è tensione” (ANSA FOTO) – Notizie.comAnche domattina ci sarà una nuova riunione, poi lunedì e martedì, se necessario anche al pomeriggio. Oggi si è tenuta l’ottava Congregazione dalla morte di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile scorso.Questa mattina erano presenti più di 180 cardinali. Nel corso della riunione, durata circa 3 ore, è stato trattato il tema dell’evangelizzazione, la necessità di comunicare il Vangelo ai giovani, la testimonianza delle Chiese Orientali. È stato trattato anche il tema legato al rischio della contro-testimonianza della chiesa legato al tema degli abusi. 🔗 Notizie.com - Conclave: comignolo montato, stufe arrivate. Ma per l’elezione del nuovo Papa mancano ancora i cardinali: “C’è tensione” Vanno avanti le Congregazioni deiin vista delperdel successore diFrancesco che comincerà mercoledì 7 maggio prossimo.. Ma perdel: “C’è” (ANSA FOTO) – Notizie.comAnche domattina ci sarà una nuova riunione, poi lunedì e martedì, se necessario anche al pomeriggio. Oggi si è tenuta l’ottava Congregazione dalla morte di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile scorso.Questa mattina erano presenti più di 180. Nel corso della riunione, durata circa 3 ore, è stato trattato il tema dell’evangelizzazione, la necessità di comunicare il Vangelo ai giovani, la testimonianza delle Chiese Orientali. È stato trattato anche il tema legato al rischio della contro-testimonianza della chiesa legato al tema degli abusi. 🔗 Notizie.com

Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio"

Conclave, montato il comignolo per le fumate sulla Cappella Sistina - All’esterno della Cappella Sistina è stato montato dai Vigili del Fuoco il comignolo che annuncerà, con la sua fumata bianca, dopo eventuali fumate nere, l’elezione del nuovo Papa. Le operazioni sul tetto sono state effettuate la mattina di venerdì 2 maggio. Sono riprese in Vaticano intorno alle 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Pontefice, dopo la morte di Bergoglio. 🔗lapresse.it

Conclave, prove di fumata sulla Sistina. Montato il comignolo - Città del Vaticano, 2 mag. (askanews) - Una squadra di Vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano sul tetto della Cappella Sistina intenta nei lavori di montaggio del comignolo che servirà per le fumate durante il Conclave che si aprirà il 7 maggio per l'elezione del nuovo pontefice. In programma le prime prove per le fumate che, come noto saranno di colore nero o bianco in corrispondenza della non elezione o dell'elezione del Pontefice. 🔗quotidiano.net

Sono 4 i cardinali elettori che non sono ancora arrivati a Roma. Il portavoce del Vaticano smentisce un presunto malore di Parolin

In attesa del Conclave: montato il comignolo sulla Cappella Sistina - AGI - Sul tetto della Cappella Sistina è stato montato il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. La canna fumaria è collegata a una stu ... 🔗msn.com

Conclave, montato il comignolo sopra la Cappella Sistina: prevista una fumata di prova - Il comignolo sarà collegato a due stufe: in una verranno bruciate le schede dopo ogni scrutinio, nell'altra gli additivi chimici che permettono di colorare la fumata di nero o di bianco #EuropeNews ... 🔗msn.com