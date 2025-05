Conclave come si elegge un papa | il quorum dei due terzi e l’emendamento Ratzinger sul ballottaggio

Repubblica.it - Conclave, come si elegge un papa: il quorum dei due terzi e l’emendamento Ratzinger sul ballottaggio L’ultima riforma resta quella di Benedetto XVI introdotta per evitare spaccature. Gli ultraconservatori temevano un intervento di Francesco per modificare le regole 🔗 Repubblica.it

Chi sono i 4 cardinali veneti nel Conclave che elegge il nuovo Papa - Venezia, 23 aprile 2025 – Nei giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, si guarda già al nuovo pontefice. Il Veneto avrà una buona rappresentanza all’interno del Conclave. Sono in quattro i cardinali della nostra regione che partecipano all’elezione del nuovo Pontefice: Mario Zenari e Claudio Gugerotti hanno raggiunto la Capitale nella serata di lunedì 21 aprile, dove erano già presenti i cardinali Pietro Parolin e Fabio Baggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Come funziona il conclave e come si elegge il nuovo papa - Come funziona il conclave e come si elegge il nuovo papa? La formula adottata dalla chiesa cattolica ormai da secoli ha conosciuto anche recentemente delle modifiche. Ma il sistema permette di avere un nuovo pontefice nel giro di qualche seduta. "Morto un papa se ne fa un altro", recita la... 🔗today.it

Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa - Il Conclave per l’elezione del Papa inizierà mercoledì 7 maggio. Il primo voto e la conseguente prima fumata si svolgeranno nel pomeriggio. Servizio di Nicola Ferrante The post Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Il Conclave perde due pezzi, ecco quale sarà il quorum e come avverrà lo scrutinio - Il 7 maggio alle 16.30 inizieranno i lavori per eleggere il successore di Papa Francesco. Manovre in corso tra le "correnti" ... 🔗msn.com

Conclave, due forfait: giù il quorum. Ma serviranno più voti di Bergoglio e Ratzinger - CITTÀ DEL VATICANO – Il quorum si abbassa: nella Cappella Sistina ci saranno due cardinali in meno, bloccati da problemi di salute. Serviranno quindi 89 voti per eleggere il papa. Chi riuscirà a otten ... 🔗informazione.it

Quanti voti servono al nuovo Papa al Conclave per essere eletto dai cardinali? I numeri del quorum - Il conclave è alle porte e in poco tempo verrà annunciato il successore di Papa Francesco. Il 7 maggio infatti i 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo ponte ... 🔗informazione.it