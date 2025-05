Iltempo.it - Conclave, chimica e composti: come nascono le fumate che annunciano il nuovo Papa

Ogni volta che la Chiesa cattolica si appresta a eleggere un, gli occhi del mondo si posano sulla Cappella Sistina e, soprattutto, sul piccolo camino che svetta sopra la volta affrescata da Michelangelo. È da lì che si sprigiona la fumata, segnale secolare e carico di emozione, che annuncia l'esito delle votazioni cardinalizie: nera se lo scrutinio non ha prodotto un eletto, bianca se ilPontefice è stato scelto. L'uso del fumosegnale per i fedeli risale aldel 1878, quello che elesseLeone XIII. Prima di allora, non esisteva alcun meccanismo visivo per indicare l'esito degli scrutini. La novità fu semplice ma potente: bruciare le schede dei cardinali votanti e usare il colore del fumo per indicare il risultato. Tuttavia, per oltre un secolo la fumata è stata spesso causa di confusione. 🔗 Iltempo.it