Conclave c’è un favorito per la successione a Papa Francesco | gli indizi portano a lui

Conclave, fissato per il 7 maggio, i riflettori si accendono su un nome che, giorno dopo giorno, sta guadagnando consensi tra i cardinali e attenzione tra gli osservatori: Peter Turkson. La sua elezione rappresenterebbe una svolta storica senza precedenti per la Chiesa cattolica, che potrebbe avere per la prima volta un Papa nero. Un cambiamento epocale, simbolico e sostanziale, che rifletterebbe la crescente centralità del Sud del mondo nel cattolicesimo globale.Il cardinale ghanese Peter Kodwo Appiah Turkson, 76 anni, è da tempo considerato vicino alla visione di Papa Francesco, che lo scelse nel 2016 come guida del neonato Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Una figura che ha saputo incarnare con forza temi fondamentali del pontificato di Bergoglio: la difesa dei poveri, l'attenzione agli ultimi, la lotta alla disuguaglianza e la cura del creato.

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Papa Francesco, il favorito alla successione è il segretario di Stato Pietro Parolin: “Parte da quota 40” - Lunedì 28 aprile i cardinali si sono riuniti per la congregazione generale. In questa occasione, dovrebbero decidere la data del conclave che eleggerà il successore di papa Francesco, morto il 21 aprile scorso a 88 anni.Leggi anche: Le reazioni del mondo alla morte di Papa Francesco La situazione dei cardinali elettori Sono 135 i cardinali con diritto di voto, ma al momento i presenti sono 133: lo spagnolo Antonio Canizares e l’arcivescovo emerito di Sarajevo Vinko Puljic hanno rinunciato per motivi di salute. 🔗thesocialpost.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili e... 🔗ilmessaggero.it

