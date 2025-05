Conclave c' è l' accordo | gli Usa pronti a sostenere un Papa che potrà e dovrà andare in Cina Chi è

Cina" e dare nuovo peso internazionale alla Chiesa di Roma. Parolin nuovo Wojtyla - Bastano 20 voti per chiudere la stagione del "pericolo" e dare nuovo peso internazionale alla Chiesa di Roma. Parolin nuovo Wojtyla

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗ilgiornaleditalia.it

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra". Così su X il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, commenta la firma tra Washington e Kiev sull'accordo sulle terre rare. 🔗quotidiano.net

Ecco tutti i punti dell'accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare - La firma dell'intesa sulle terre rare arriva dopo mesi di duri negoziati tra Kiev e Washington. Le autorità ucraine definiscono il patto una "pietra miliare" 🔗ilgiornale.it

Conclave “top secret” ma c’è tutto il mondo. La mappa dei cardinali: Asia, Africa e persino Tonga - Gli italiani sono 19, quelli da altri Paesi europei 34, quattro dall’Oceania di cui uno dalla Nuova Zelanda. In tutto dovevano essere 135, ma due hanno rinunciato ... 🔗msn.com

Sul Conclave si allunga l’ombra del duello tra Usa e Cina - Bergoglio ha stretto un accordo con Pechino sulla nomina dei vescovi. E il nuovo Papa dovrà decidere se guardare più a Est o a Ovest Il conclave si avvicina. E uno dei dossier principali che i ... 🔗panorama.it

Conclave, piano dell’estrema destra cattolica Usa per orientarlo?/ Dalle fake news alle “manovre oscure” - Ad affrontare il tema in vista del nuovo Conclave dopo la morte di Bergoglio è il vaticanista Gian Guido Vecchi, il quale sulle colonne del Corriere della Sera parla di una presunta campagna di ... 🔗ilsussidiario.net