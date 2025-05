Conclave attesi ultimi 4 cardinali False le notizie sulla salute di Parolin

ultimi 4 cardinali elettori sono attesi nelle ultime ore, poi il collegio cardinalizio che avrà il compito e la responsabilità di designare il 267esimo successore di Pietro, sarà pronto ad entrare nella cappella Sistina per il Conclave. Nella congregazione generale di questa mattina, l’ottava, erano presenti oltre 180 porpore tra ultraottantenni e non: 25 interventi con focus sul futuro della Chiesa. A riferirne il direttore della Sala stampa vaticana che ha smontato anche le fake news che da ieri circolavano, su un presunto malore del cardinale Pietro Parolin. Servizio di Cristiana Caricato Conclave, attesi ultimi 4 cardinali. False le notizie sulla salute di Parolin TG2000. 🔗 Tv2000.it - Conclave, attesi ultimi 4 cardinali. False le notizie sulla salute di Parolin Glielettori sononelle ultime ore, poi il collegiozio che avrà il compito e la responsabilità di designare il 267esimo successore di Pietro, sarà pronto ad entrare nella cappella Sistina per il. Nella congregazione generale di questa mattina, l’ottava, erano presenti oltre 180 porpore tra ultraottantenni e non: 25 interventi con focus sul futuro della Chiesa. A riferirne il direttore della Sala stampa vaticana che ha smontato anche le fake news che da ieri circolavano, su un presunto malore del cardinale Pietro. Servizio di Cristiana CaricatolediTG2000. 🔗 Tv2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali di Papa Francesco e Conclave: attesi a Roma 450mila fedeli. Mancheranno Putin e Netanyahu - ROMA – Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, al quale il governo ha delegato pieni poteri per la gestione dei funerali di Papa Francesco e per il successivo Conclave, fa sapere che sono attese, a Roma, oltre 450mila persone per i due eventi. Compresi i cosiddetti “grandi della terra”. Mancherà Benjamin Netanyahu, Primo […] L'articolo Funerali di Papa Francesco e Conclave: attesi a Roma 450mila fedeli. 🔗.com

Il ritorno dei nazionali: in giornata attesi Ndoye, Aebischer e Holm. Domani per ultimi Lucumi e Benja. Duello Skorupski-Ravaglia tra i pali. Quanti ballottaggi verso Venezia - La ripresa del campionato incombe e finalmente Italiano, da questa mattina avrà il Bologna quasi al completo: di rientro dalle nazionali anche Ndoye, Aebischer e Holm, è tempo di valutare la condizione dei calciatori e iniziare a ragionare sull’undici titolare da schierare al Penzo di Venezia e poi in Coppa Italia a Empoli. Se da un lato la sosta ha portato in dote le preoccupazioni per Santiago Castro, dall’altro è stata utile per rimettere minuti nelle gambe a Holm e Aebischer. 🔗sport.quotidiano.net

Papa, Ciciliano “Per funerali e conclave attesi oltre 450 mila fedeli” - ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento ci stiamo muovendo in due campi: quello delle date certe e di quelle presunte. Le prime legate alle esequie di Sua Santità, le seconde all’arrivo del suo successore. Ma una cosa è certa: ai funerali ci saranno almeno 200 mila persone e per l’elezione del nuovo Pontefice ne attendiamo altre 250 mila”. Così Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione civile, in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, attesi ancora 4 cardinali a Roma. False le notizie sulla salute di Parolin; Conclave, attesi ancora 4 cardinali. Montate le stufe; Cresce l'attenzione per la sede del primo conclave: due troupe americane in città, attesi anche i cardinali; Papa, Ciciliano “Per funerali e conclave attesi oltre 450 mila fedeli”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fumata bianca, dopo quanto è arrivata negli ultimi 10 conclavi - Per arrivare alla fumata bianca, i cardinali in Conclave devono raggiungere la maggioranza dei due terzi. Gli scrutini degli ultimi 10 papi. 🔗lettera43.it

Il Conclave il 7 maggio alle 16.30, i votanti saranno 133. Passo indietro di Becciu - Fino a 4 votazioni al giorno e le schede bruciate in una stufa: ecco come funziona un conclave Il conclave è l'elezione di un Papa e il suo nome deriva dall'italiano “cum clave” (con chiave) a sottoli ... 🔗msn.com

Conclave, dalle origini alla «chiusura a chiave» di 8 secoli fa: qual è stato il più lungo e quello più breve - Tra i conclavi più brevi figurano anche gli ultimi due del XXI secolo: nel 2005 Benedetto XVI fu eletto in sole 26 ore, con 4 scrutini, mentre per eleggere Francesco i cardinal impiegarono 36 ore ... 🔗leggo.it