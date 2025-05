Conclave 2025 le tappe prima del voto dei cardinali

Conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa, dopo la morte di Papa Francesco, il 21 aprile scorso, e i funerali che si sono tenuti il 26 aprile. prima dell'inizio delle operazioni di voto i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Pontefice seguono un iter molto preciso. Ecco quali sono le tappe. LEGGI ANCHE: Conclave: i numeri che decreteranno il successore di BergoglioConclave 2025, quando si riunisce: le tappe prima del votoIl Conclave 2025 prende il via il 7 maggio. Si inizia con la Messa Pro Eligendo Pontifice che sarà celebrata quello stesso giorno alle ore 10. La seconda tappa, nel pomeriggio, quando i porporati si ritrovano all'interno della Cappella Paolina. Da qui cantando le litanie dei Santi e il Veni Creator Spiritus si avviano in processione verso la Cappella Sisitina.

