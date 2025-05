Conclave 2025 il comignolo montato sulla Cappella Sistina | il timelapse

Installato sulla Cappella Sistina il comignolo che con la fumata bianca segnalerà l'elezione del successore di Papa Francesco. In un video in timelapse le immagini dei vigili del fuoco del Vaticano sul tetto della Cappella Sistina mentre lo allestiscono, un momento chiave nella preparazione del Conclave del 7 maggio. Il comignolo per la fumata durante il Conclave. Dopo ogni votazione le schede dei cardinali saranno bruciate in un forno speciale per comunicare l'esito al mondo esterno. Se non viene eletto alcun papa, le schede vengono mescolate con cartucce contenenti perclorato di potassio, antracene e zolfo per produrre fumo nero. In caso contrario le schede bruciate vengono mescolate con clorato di potassio, lattosio e resina di cloroformio per produrre la famosa fumata bianca.

