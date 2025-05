Conclave 2025 fumata bianca nera e gialla | significato e storia

Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che decreterà il 267° Papa.Occhi sul Conclave, quante fumate al giornoDalla sera di mercoledì prossimo gli occhi del mondo guarderanno tutti quel punto da cui usciranno le fumate che racconteranno gli esiti delle elezioni. Due le possibilità: fumata nera, quando il Papa non è stato eletto o fumata bianca ad annunciare al mondo l'elezione del nuovo Pontefice. Le votazioni si terranno due volte al giorno: una a fine mattinata e una a fine pomeriggio finché non verrà eletto il nuovo Santo Padre.. Quando è stata introdotta la fumata biancaLa prima volta che una fumata bianca ha annunciato al mondo l'elezione di un nuovo Papa è stata nel 1914 in occasione dell'elezione di Benedetto XV.

