Concertone primo maggio Gaia saluta i fan dopo l' esibizione ma ha ancora l' autotune attivato la gaffe virale - VIDEO

Gaia beccata con l'autotune, polemiche sui social: "Che bisogno ha lei di cantare con questi aiuti, non capisco" Gaia ha salutato i fan dopo la sua esibizione sul palco del Concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni a Roma, e un dettaglio non è passato inosservato: aveva l’autotune a 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Concertone primo maggio, Gaia saluta i fan dopo l'esibizione ma ha ancora l'autotune attivato, la gaffe virale - VIDEO beccata con l', polemiche sui social: "Che bisogno ha lei di cantare con questi aiuti, non capisco"hato i fanla suasul palco deldel, in piazza San Giovanni a Roma, e un dettaglio non è passato inosservato: aveva l’a 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Concertone Primo maggio, Gaia spiazza tutti: con che body si presenta - Era una delle artisti più attese di questo Concertone di Primo maggio. E non ha deluso le aspettative. Gaia è salita sul palco di Roma e ha portato in scena la canzone che ha fatto infuocare l'ultimo Festival di Sanremo: "Chiamo io chiami tu". Il pubblico ha cantato e ha ballato con lei. E sui social in tanti si sono fiondati su X per commentare la sua esibizione, ma anche il suo loo. Gaia ha scelto infatti un body nero, leggermente scollato. 🔗liberoquotidiano.it

Via al Concertone del Primo Maggio, attesa per Gaia e Brunori: la scaletta | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Concertone di Primo Maggio, le pagelle: Gaia (4) cringe, BigMama (4) senza soul, Carl Brave (7) male il duetto; CONCERTO PRIMO MAGGIO 2025 A ROMA, CONCERTONE/ Cantanti e diretta streaming: Gaia fa ballare tutta la piazza; Concertone, le pagelle: Gaia (4) cringe, Tredici Pietro (7) si prende il palco, Leo Gassmann (6) coraggioso; Concertone, le pagelle: Cerrato (4) non funziona, Leo Gassmann (6) coraggioso, Bambole di Pezza (7) travolgenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gaia al Concertone, scoppia la polemica per l'autotune. Cosa è successo - La cantante di "Chiamo io chiami tu" è finita al centro delle critiche per avere usato l'autotune durante il concerto del Primo Maggio ... 🔗msn.com

Primo Maggio in piazza, la gaffe di Gaia con l'autotune fa discutere: il retroscena al concertone - Gaia al concertone del Primo Maggio con "Chiamo io, chiami tu", brano che l'ha portata in testa alle classifiche radiofoniche italiane, ma scoppia la polemica: ecco i dettagli. 🔗notizie.it

Primo Maggio in piazza, la gaffe di Gaia con l'autotune fa discutere: il retroscena - Gaia al concertone del Primo Maggio con "Chiamo io, chiami tu", brano che l'ha portata in testa alle classifiche radiofoniche italiane, ma scoppia la polemica: ecco i dettagli. 🔗notizie.it