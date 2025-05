Concertone Primo maggio a Bologna | tanta musica e folla di tutte le età in piazza

Bologna, 2 maggio 2025 - piazza maggiore gremita di persone di tutte le età, unite dalla passione per la musica e dal desiderio di celebrare la Festa dei Lavoratori con un messaggio di unità e speranza. CONCERTO Primo maggio IN piazza maggioRE È stata una lunga maratona musicale, dalle 16 a mezzanotte, quella che ha visto alternarsi sul palco del Primo maggio 16 formazioni con l'incursione a sorpresa di Murubutu, noto rapper e storyteller reggiano, special guest di Poche Spanne (Mattak e Funky Nano). La piazza si è trasformata in un palcoscenico vibrante di musica, cultura e impegno sociale.Il concerto del Primo maggio a Bologna: le fotoOrganizzato dalle sigle sindacali locali - Cgil, Cisl e Uil - con la direzione artistica di Arci Bologna, il Concertone ha radunato artisti italiani e internazionali, da Samuel dei Subsonica ai The Editors.

Concertone 2025 primo maggio a Bologna: il programma - Dalle 16 a mezzanotte: non sono impegno sociale sul palco di piazza Maggiore anche tanta musica. Ci sono anche gli Editors e Samuel dei Subsonica

