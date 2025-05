Concertone del 1 maggio non solo musica e politica anche tre arresti per violenza sessuale

Purtroppo quello che dovrebbe rappresentare soltanto un modo di gioia e di svago ascoltando i propri idoli musicali si è trasformato anche in una passerella politica dove, soprattutto gli artisti più giovani hanno voluto esprimere le proprie idee sfruttando la prestigiosa ribalta e la diretta televisiva, radiofonica e streaming.

