Concertone a Roma ragazza abusata tra la folla | in tre arrestati per violenza sessuale

© Xml2.corriere.it - Concertone a Roma, ragazza abusata tra la folla: in tre arrestati per violenza sessuale La giovane era nella calca davanti al palco, quando tre stranieri hanno iniziato a molestarla. Sono stati poi fermati dalla polizia che ha gestito la sicurezza del concerto 🔗 Xml2.corriere.it

