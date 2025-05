Concertone a Ghali si spegne il microfono | Senza cuffie vi sento di più senza microfono ancora di più – Il video

Ghali al Concertone del Primo Maggio. Durante l'esecuzione del brano Casa mia il microfono del rapper si è spento lasciandolo in silenzio, ma la base con il playback è andata avanti al posto suo. A quel punto è servito un cambio di microfono. «senza cuffie vi sento di più, senza microfono ancora di più», ha detto lui sul palco. Durante la sua esibizione il pubblico ha srotolato una bandiera per il sì al prossimo referendum dell'8 e 9 giugno che propone cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Ghali, nato in Italia da genitori tunisini e diventato cittadino italiano solo al compimento dei 18 anni, si era impegnato per ottenere il referendum.Oltre a licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro, l'ultimo referendum è sul dimezzamento dei tempi di residenza in Italia da 10 a 5 anni per la richiesta della cittadinanza italiana.

Concertone, a Ghali non va bene niente! "Il microfono…" - Un momento di caos e ironia ha animato il Concerto del primo maggio a piazza San Giovanni, quando Ghali, tra gli artisti più attesi dell'edizione 2025, si è ritrovato improvvisamente senza microfono durante la sua esibizione. Il cantante, in piena performance, è stato costretto a interrompersi per un guasto tecnico che lo ha lasciato senza voce amplificata. Il pubblico, però, non si è fermato: ha continuato a cantare seguendo la base musicale, scongiurando così il silenzio sul palco.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L'evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche.

