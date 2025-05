Concertone 100 mila in piazza Ovazione per Giorgia e Ghali Disco-Elodie Lauro core de Roma BigMama-Noemi duetto al bacio

Xml2.corriere.it - Concertone, 100 mila in piazza. Ovazione per Giorgia e Ghali. Disco-Elodie, Lauro core de Roma. BigMama-Noemi, duetto al bacio Leo Gassmann primo dei big ad aprire la manifestazione. Ma è già scontro su uno degli artisti in scaletta. Landini contro la Rai: «Tace sui referendum» 🔗 Xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Concertone, show di Elodie. Si balla con Ghali, Lauro core de Roma. Medley al bacio Noemi-BigMama. Scaletta| 100 mila in piazza - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Concertone, Gazzelle «accende» la piazza. Medley al bacio Noemi-Big Mama. Show di Elodie. La scaletta| 100 mila in piazza - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Concertone, Gazzelle «accende» la piazza. Medley al bacio Noemi-Big Mama. Arriva Lucio Corsi. La scaletta| 100 mila in piazza - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Concertone, la grande maratona di musica. Lucio Corsi show, poi Achille Lauro, Elodie, Gabry Ponte - La piazza diventa una discoteca con The Kolors e Gabry Ponte; Concertone Primo maggio, la diretta: in 100mila cantano Achille Lauro e Giorgia. Con Elodie si balla, show di; Concertone del Primo Maggio in diretta | Elodie: i diritti sono di tutti o sono privilegi. Comunità ebraica Roma: esibizione Patagarri ignobile e macabra; Testa e Core Tour fa tappa a Montelepre: Lello Analfino in concerto in piazza Ventimiglia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Concertone, Giorgia magistrale: oltre 100 mila persone cantano in coro "La cura per me" - È Giorgia-mania al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: oltre 100 mila persone hanno cantato in coro con la cantante romana hit come Il mio giorno migliore, Tu mi porti su, ... 🔗msn.com

Conte “100 mila in piazza, no a folle piano di riarmo” - “Qualcuno voleva cancellare milioni di persone che votano per il Movimento 5 Stelle. Cancellare questa piazza, se siete capaci”, ha aggiunto riferendosi alle parole del leader di Azione, Carlo Calenda ... 🔗italpress.com

Conte “100 mila in piazza, no a folle piano di riarmo” - “Qualcuno voleva cancellare milioni di persone che votano per il Movimento 5 Stelle. Cancellare questa piazza, se siete capaci”, ha aggiunto riferendosi alle parole del leader di Azione, Carlo Calenda ... 🔗telenicosia.it