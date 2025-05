Concerto Primo Maggio Patagarri | Noi macabri? Lo è un mondo in cui vengono ammazzati i bambini

Concertone del Primo Maggio, i Patagarri hanno risposto alle critiche ricevute per aver intonato lo slogan «Palestina libera» su una melodia appartenente alla tradizione ebraica. Il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, aveva definito il gesto «ignobile, sinistro e macabro». La band ha replicato attraverso un post su Instagram, sostenendo: «A chi ha definito la nostra esibizione di ieri macabra rispondiamo che per noi macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita». Gli artisti hanno spiegato di essere stati spinti dall’urgenza di prendere posizione, affermando: «Siamo esseri umani che non riescono a stare in silenzio di fronte alla morte e alla distruzione, musicisti che hanno imparato dalla musica a cercare quello che unisce e non quello che divide». 🔗 Lettera43.it - Concerto Primo Maggio, Patagarri: «Noi macabri? Lo è un mondo in cui vengono ammazzati i bambini» Dopo la loro esibizione alne del, ihanno risposto alle critiche ricevute per aver intonato lo slogan «Palestina libera» su una melodia appartenente alla tradizione ebraica. Il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, aveva definito il gesto «ignobile, sinistro e macabro». La band ha replicato attraverso un post su Instagram, sostenendo: «A chi ha definito la nostra esibizione di ieri macabra rispondiamo che per noi macabro è unnel quale migliaia di, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Unnel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita». Gli artisti hanno spiegato di essere stati spinti dall’urgenza di prendere posizione, affermando: «Siamo esseri umani che non riescono a stare in silenzio di fronte alla morte e alla distruzione, musicisti che hanno imparato dalla musica a cercare quello che unisce e non quello che divide». 🔗 Lettera43.it

Concerto Primo Maggio, i Patagarri urlano “Free Palestine” e la comunità ebraica risponde: “Invocare la nostra distruzione è ignobile”. Da Ghali a Elodie, cosa è successo sul palco - La lunga maratona di dieci ore di musica e spettacolo sotto l’insegna dello slogan di Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un lavoro sicuro” si è svolta baciata da una bellissima giornata e da 50 artisti che hanno abbracciato tutti gli stili musicali. Poco importa se qualcuno ha storto il naso indicando la kermesse come il “Sanremino del Primo Maggio”, la risposta in piazza è stata importante con migliaia di presenze, provenienti da ogni parte d’Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

I Patagarri al concerto del primo maggio: "Palestina libera". La comunità ebraica: "Macabro, siamo attoniti" - Indignazione della comunità ebraica per l'esibizione dei Patagarri al concertone del primo maggio a Roma. La band di quattro giovani milanesi ha cantato "Free Paletsinje, Palestina libera!", usando le note di "Haga Nagila", un brano della tradizione ebraica ispirato a una melodia popolare ucraina... 🔗europa.today.it

Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti” - (Adnkronos) – “Raccapricciante”. E’ l’aggettivo che David Parenzo usa per descrivere l’esibizione dei Patagarri nel concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato ‘Palestina libera’ sulle note di una canzone ebraica. “Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri”, scrive il giornalista su X. “Poi ho ascoltato la loro ‘performance’ in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una ... 🔗ildenaro.it

Come il Palestina libera dei Patagarri al concerto del Primo maggio sta facendo infuriare Destra e Comunità ebraica - Dopo l'urlo Palestina libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma, i Patagarri sono l'obiettivo delle critiche della Comunità ebraica in Italia ... 🔗fanpage.it

Dalla musica di strada al palco del Primo maggio, chi sono i Patagarri - Dalla gavetta come artisti di strada, suonando tra i mercatini rionali e i locali milanesi, passando per X Factor, fino al palco romano del Concerto del Primo maggio. Questa, in sintesi, la storia art ... 🔗msn.com

"Polemiche al Concerto del Primo Maggio: I Patagarri Accusati di Appropriazione Culturale con 'Palestina Libera' su Note Ebraiche" - In tanti aspettavano al varco Ghali, probabilmente, invece l’uscita che ha suscitato polemiche al tradizionale concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai Patagarri. “Finché ... 🔗ilgiorno.it