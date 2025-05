Concerto primo maggio Parenzo contro i Patagarri | Raccapriccianti

Parenzo usa per descrivere l'esibizione dei Patagarri nel Concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica. "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri", scrive il giornalista su X. "Poi ho ascoltato . 🔗 (Adnkronos) – "Raccapricciante". E' l'aggettivo che Davidusa per descrivere l'esibizione deineldela Roma. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica. "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i", scrive il giornalista su X. "Poi ho ascoltato . 🔗 Periodicodaily.com

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

A che ora inizia il concerto del Primo Maggio e dove vederlo - Presentato da Noemi, Ermal Meta e Bigmama con le incursioni del professore social Vincenzo Schettini, il Concertone del Primo maggio torna a piazza San Giovanni con lo slogan “Uniti per un lavoro ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio, apre Gassmann con Bella ciao. Poi l'omaggio a Papa Francesco - Al via l'evento musicale da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma: la diretta si concluderà a mezzanotte circa ... 🔗today.it