Concerto Primo Maggio i Patagarri urlano Free Palestine e la comunità ebraica risponde | Invocare la nostra distruzione è ignobile Da Ghali a Elodie cosa è successo sul palco

Primo Maggio”, la risposta in piazza è stata importante con migliaia di presenze, provenienti da ogni parte d’Italia.C’era grande attesa per Giorgia che ha proposto un medley dei suoi successi: “Il mio giorno migliore”, “Oronero”, “Gocce di memoria”, “Tu mi porti su”, “Niente di male” e con la sanremese “La cura per me” ha scatenato un fortissimo boato di cori sull’inciso. Uno dei momenti più belli. Nessun messaggio politico da Ghali, in realtà l’artista con eleganza ha cantato (anche col microfono spento e qualche problema tecnico) “Habibi”, “Casa mia” e “Paprika” e ha salutato tutti, sgaiattolando via. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Concerto Primo Maggio, i Patagarri urlano “Free Palestine” e la comunità ebraica risponde: “Invocare la nostra distruzione è ignobile”. Da Ghali a Elodie, cosa è successo sul palco La lunga maratona di dieci ore di musica e spettacolo sotto l’insegna dello slogan di Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un lavoro sicuro” si è svolta baciata da una bellissima giornata e da 50 artisti che hanno abbracciato tutti gli stili musicali. Poco importa se qualcuno ha storto il naso indicando la kermesse come il “Sanremino del”, la risposta in piazza è stata importante con migliaia di presenze, provenienti da ogni parte d’Italia.C’era grande attesa per Giorgia che ha proposto un medley dei suoi successi: “Il mio giorno migliore”, “Oronero”, “Gocce di memoria”, “Tu mi porti su”, “Niente di male” e con la sanremese “La cura per me” ha scatenato un fortissimo boato di cori sull’inciso. Uno dei momenti più belli. Nessun messaggio politico da, in realtà l’artista con eleganza ha cantato (anche col microfono spento e qualche problema tecnico) “Habibi”, “Casa mia” e “Paprika” e ha salutato tutti, sgaiattolando via. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti” - (Adnkronos) – “Raccapricciante”. E’ l’aggettivo che David Parenzo usa per descrivere l’esibizione dei Patagarri nel concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato ‘Palestina libera’ sulle note di una canzone ebraica. “Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri”, scrive il giornalista su X. “Poi ho ascoltato la loro ‘performance’ in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una ... 🔗ildenaro.it

Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti” - (Adnkronos) – "Raccapricciante". E' l'aggettivo che David Parenzo usa per descrivere l'esibizione dei Patagarri nel concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica. "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri", scrive il giornalista su X. "Poi ho ascoltato […] 🔗periodicodaily.com

Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti” - (Adnkronos) – "Raccapricciante". E' l'aggettivo che David Parenzo usa per descrivere l'esibizione dei Patagarri nel concerto del primo maggio a Roma. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica. "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri", scrive il giornalista su X. "Poi ho ascoltato […] L'articolo Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: “Raccapriccianti” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

I Patagarri, chi sono?/ Da X Factor al Concerto Primo Maggio:vivere di musica sarebbe il sogno della; Concertone, il Free Palestine dei Patagarri che ha indignato la comunità ebraica; I Patagarri al concerto del primo maggio: Palestina libera. La comunità ebraica: Macabro, siamo attoniti; Concertone, la grande maratona di musica. Lucio Corsi show, poi Achille Lauro, Elodie, Gabry Ponte - La cronaca finale del concertone, con Alessandra Sacchetta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I Patagarri urlano Palestina libera al concerto del Primo maggio: “La musica non può dimenticare gli ultimi” - I Patagarri hanno spiegato come mai hanno voluto urlare Palestina Libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma: "La musica non può dimenticare ... 🔗fanpage.it

Concerto primo maggio, I Patagarri: "Palestina libera". Comunità ebraica: "Ignobile" - (Adnkronos) - Polemiche per l'esibizione dei Patagarri al concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. La band intona 'Palestina libera' durante lo show. Durissima la reazione di Victor Fadlun, p ... 🔗msn.com

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - L’appello della band milanese fa infuriare la Comunità ebraica di Roma: “Si appropriano della nostra cultura per invocare la nostra distruzione, è ignobile” ... 🔗msn.com