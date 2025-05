Concerto Primo maggio a Bologna | il video

maggiore per il tradizionale Concerto del Primo maggio: una serata di musica con tanti artisti 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Concerto Primo maggio a Bologna: il video Folla in piazzare per il tradizionaledel: una serata di musica con tanti artisti 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Editors, Samuel dei Subsonica e tanti altri al concertone in piazza Maggiore; Concerto Primo maggio a Bologna: il video; Eventi 1 maggio a Bologna e dintorni: Samuel, Alberto Bertoli, Rea...il concertone in piazza; Eventi 1 maggio a Bologna e dintorni: Samuel, Alberto Bertoli, Rea...il concertone in piazza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo Maggio 2025, gli artisti in scaletta al concerto di Bologna - Il concerto del Primo Maggio di Bologna torna in Piazza Maggiore anche nel 2025 con una line up trasversale tra musica, memoria e denuncia. Ecco gli artisti in scaletta Torna anche quest’anno il tradi ... 🔗informazione.it

Eventi 1 maggio a Bologna e dintorni: Samuel, Alberto Bertoli, Rea...il concertone in piazza - Il 1° maggio 2025 si festeggia il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Per l'occasione il MAMbo e il Museo Morandi saranno aperti dalle ore 10 alle ... 🔗msn.com

Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna, la diretta - La Festa dei lavoratori vedrà alternarsi tante personalità del mondo del lavoro e delle istituzioni che si alterneranno sul palco. Salute e sicurezza sono i temi chiave, che vedono unite le sigle sind ... 🔗msn.com