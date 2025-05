Concerto del Primo Maggio ragazza afferrata da tre uomini e molestata | l’incubo

Concerto del Primo Maggio a Roma, tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane in fila per accedere a un'area riservata.Secondo la ricostruzione, i tre hanno afferrato la vittima mentre quest'ultima attendeva il proprio turno, costringendola a chiedere aiuto a un'amica. Le descrizioni fornite hanno permesso agli agenti del commissariato Esquilino di intervenire rapidamente, bloccare i responsabili e procedere con gli arresti.Nella nota della Questura di Roma, che traccia il bilancio dell'evento – organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e seguito da oltre 200 mila persone – si sottolinea l'applicazione del «modello dei grandi eventi» per garantire l'ordine pubblico, integrando sicurezza sanitaria, antincendio e misure per la mobilità, sotto la regia del Centro per la gestione dei grandi eventi.

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

