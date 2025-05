Concerto del Primo Maggio il monologo di BigMama contro gli hater | Non ce la faccio più

Concerto del Primo Maggio sono andati ben oltre quelli che riguardavano strettamente il problema del lavoro che manca, che è precario, che è pericoloso e che dovrebbe dare stabilità laddove invece concede solamente punti interrogativi. Ce lo ha ricordato BigMama con il lungo monologo tramite il quale si è rivolta agli odiatori in Rete, quelli che ogni giorno digitano con estrema leggerezza parole cariche di violenza.Il monologo di BigMama dal Concerto del Primo Maggio“Io non ce la faccio più”, ha esordito BigMama dal palco del Concertone, di cui è stata conduttrice insieme a Ermal Meta e Noemi. “Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. 🔗 Dilei.it - Concerto del Primo Maggio, il monologo di BigMama contro gli hater: “Non ce la faccio più” Una diretta lunghissima, con le insegne dei tre sindacati principali, e una piazza che è tornata a riempirsi dopo anni di grande incertezza. E, da tempo, i temi deldelsono andati ben oltre quelli che riguardavano strettamente il problema del lavoro che manca, che è precario, che è pericoloso e che dovrebbe dare stabilità laddove invece concede solamente punti interrogativi. Ce lo ha ricordatocon il lungotramite il quale si è rivolta agli odiatori in Rete, quelli che ogni giorno digitano con estrema leggerezza parole cariche di violenza.Ildidaldel“Io non ce lapiù”, ha esorditodal palco delne, di cui è stata conduttrice insieme a Ermal Meta e Noemi. “Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. 🔗 Dilei.it

