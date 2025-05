Concerto 1 Maggio i media israeliani attaccano i Patagarri | Antisemitismo mascherato da performance

performance dei Patagarri al Concerto del primo Maggio a Roma scatena le polemiche non solo in Italia, con esponenti della politica e dell’associazionismo che hanno criticato la decisione del gruppo di intonare il coro “Free Palestine! Palestina Libera!” dal palco di San Giovanni, ma anche in Israele. È dalle colonne del Times of Israel, uno dei più importanti quotidiani dello Stato ebraico, che viene lanciato l’attacco alla band accusata di Antisemitismo: “Una canzone popolare ebraica trasformata in un inno di Hamas”, si legge nell’articolo secondo cui questa è la dimostrazione che ”l’Antisemitismo non è più un bug” all’evento del Primo Maggio, ma ne “è una caratteristica”.Il riferimento è al fatto che il gruppo ha deciso di lanciare il proprio messaggio “per la pace e l’autodeterminazione dei popoli” sulle note di H?v? N?g?l?, una canzone popolare ebraica. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Concerto 1 Maggio, i media israeliani attaccano i Patagarri: “Antisemitismo mascherato da performance” Ladeialdel primoa Roma scatena le polemiche non solo in Italia, con esponenti della politica e dell’associazionismo che hanno criticato la decisione del gruppo di intonare il coro “Free Palestine! Palestina Libera!” dal palco di San Giovanni, ma anche in Israele. È dalle colonne del Times of Israel, uno dei più importanti quotidiani dello Stato ebraico, che viene lanciato l’attacco alla band accusata di: “Una canzone popolare ebraica trasformata in un inno di Hamas”, si legge nell’articolo secondo cui questa è la dimostrazione che ”l’non è più un bug” all’evento del Primo, ma ne “è una caratteristica”.Il riferimento è al fatto che il gruppo ha deciso di lanciare il proprio messaggio “per la pace e l’autodeterminazione dei popoli” sulle note di H?v? N?g?l?, una canzone popolare ebraica. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Riccardo Sinigallia a Benevento, il 23 maggio concerto e incontro con gli studenti - Tempo di lettura: 2 minuti«Ci siamo fermati ad ascoltare». È da questa pausa, da un silenzio fertile e necessario, che nasce “A cuor leggero”, il concerto che vedrà protagonista Riccardo Sinigallia il prossimo 23 maggio a Benevento, presso l’Auditorium Sant’Agostino. L’evento è promosso dall’associazione culturale ‘Ossigeno’, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. Un ritorno sul palco in una forma intima ed essenziale, dove la musica si fa ascolto, condivisione, profondità. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Concerto del Primo Maggio a Roma: BigMama su haters; Concerto Primo Maggio 2025, le pagelle: Giorgia divina (9), BigMama asfalta gli haters (9), Ermal Meta a disagio (4); Concertone del Primo maggio a Roma: il fascino di Achille Lauro, gran finale con Gabry Ponte; I Patagarri al concerto del primo maggio: Palestina libera. La comunità ebraica: Macabro, siamo attoniti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto del Primo Maggio tra appelli contro la guerra, per il lavoro e la Palestina - "Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa, la missione per cui ci battiamo questa è proprio questa". Ermal Meta, uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio a Roma con Noemi e ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it

Concerto del Primo Maggio 2025, le pagelle: Giorgia meravigliosa (10), Lucio Corsi sempre più duro (8) - Come ogni anno, il Concertone del Primo Maggio ha intrattenuto la capitale ospitando sul palco una serie di artisti e artiste pronti a regalare agli spettatori uno spettacolo denso di musica e messagg ... 🔗informazione.it