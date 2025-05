Concerti Ort in ville e giardini new entry Forte Belvedere

Forte Belvedere e Villa Bardini a Firenze sono tra le novità delle sedi scelte per la nona edizione di ville e giardini incantati, la rassegna estiva dell'Orchestra della Toscana: dal 6 giugno al 16 luglio sono in programma 14 Concerti. Le ville Medicee, patrimonio dell'umanità Unesco, restano il cuore pulsante della rassegna. Tra i protagonisti sul palco, accanto all'Ort, il direttore principale dell'Orchestra Diego Ceretta e i direttori Giampaolo Pretto, Aram Khacheh e Giovanni Conti. Quanto al programma di quest'anno alterna pagine del repertorio classico a incursioni nel Novecento.I Concerti, della durata di circa un'ora senza intervallo, propongono pagine di Mozart, Haydn, Beethoven, Cajkovskij, Rossini, ma anche di Sollima, Honegger, Berio, Rota, costruendo percorsi musicali che dialogano con l'architettura e il paesaggio (per informazioni: https:www.

