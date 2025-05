Conceicao Milan addio a fine stagione | un ex Inter in pole per prendere il suo posto!

Conceicao Milan: la storia del portoghese sulla panchina rossonera sarebbe ai titoli di coda. Il Consiglio di Amministrazione del club meneghino infatti sembra preferire un allenatore italiano per la prossima stagione. Tra le opzioni considerate, ci sarebbe anche Roberto Mancini (allenatore che vanta un lungo passato all'Inter), un nome che potrebbe essere valutato per guidare la squadra meneghina.Questa scelta potrebbe (il condizionale è d'obbligo in ogni caso) essere motivata dalla volontà di avere un allenatore che conosca bene il calcio italiano e possa instaurare un rapporto solido con i giocatori e la tifoseria. La dirigenza del Milan – come riporta Sport Mediaset quest'oggi – dovrà però valutare attentamente le opzioni disponibili e scegliere il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

