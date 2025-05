Con la moto contro il rimorchio 20enne ferito

contro tra una moto e un camion con il rimorchio lungo strada Farnesiana all'altezza dello svincolo di Mucinasso nel pomeriggio del 2 maggio. Secondo una prima ricostruzione il 20enne in sella alle due ruote ha urtato l'ultimo asse posteriore del rimorchio del mezzo pesante - che usciva dalla.

