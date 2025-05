Con la giornalista famosa Can Yaman il gossip | prima l’intervista e poi il feeling scoppiato

Yaman è finito ancora una volta sotto i riflettori. Reduce dal successo planetario di El Turco, la serie che lo vede protagonista nei panni dell’eroico giannizzero Hasan Balaban, Yaman è stato travolto da voci insistenti su un presunto nuovo amore. La produzione ha riscosso un consenso trasversale, appassionando pubblico e critica internazionale. Non a caso le fan attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale della seconda stagione, desiderose di rivederlo nel ruolo del valoroso combattente che ha difeso Moena insieme al suo popolo fiero.Durante il tour promozionale della serie, Can ha fatto tappa anche in Brasile, dove ha alternato incontri con i fan a momenti di relax per immergersi nelle bellezze del luogo. Ed è proprio lì, tra un’intervista e l’altra, che si sarebbe verificato l’incontro destinato a far parlare il web: quello con una giornalista e conduttrice molto seguita sui social. 🔗 Nelle ultime settimane, il celebre attore turco Canè finito ancora una volta sotto i riflettori. Reduce dal successo planetario di El Turco, la serie che lo vede protagonista nei panni dell’eroico giannizzero Hasan Balaban,è stato travolto da voci insistenti su un presunto nuovo amore. La produzione ha riscosso un consenso trasversale, appassionando pubblico e critica internazionale. Non a caso le fan attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale della seconda stagione, desiderose di rivederlo nel ruolo del valoroso combattente che ha difeso Moena insieme al suo popolo fiero.Durante il tour promozionale della serie, Can ha fatto tappa anche in Brasile, dove ha alternato incontri con i fan a momenti di relax per immergersi nelle bellezze del luogo. Ed è proprio lì, tra un’intervista e l’altra, che si sarebbe verificato l’incontro destinato a far parlare il web: quello con unae conduttrice molto seguita sui social. 🔗 Caffeinamagazine.it

Nuovo amore per Can Yaman? I rumors su una nuova fiamma - Promuove El Turco, ma trova l’amore? In Brasile, Can Yaman sarebbe rimasto colpito da una giornalista. Ecco di chi si tratta. 🔗notizie.it

He aroha hou mo Can Yaman? Nga korero mo te mura ahi hou - Promuove El Turco, ma trova l’amore? In Brasile, Can Yaman sarebbe rimasto colpito da una giornalista. Ecco di chi si tratta. 🔗notizie.it

Can Yaman e Thamires Hauch sono una coppia? Esplode il gossip - Dopo la sua visita in Brasile per promuovere El Turco, si mormora che Can Yaman sia rimasto stregato dalla bella giornalista Thamires Hauch. Ecco i dettagli suo gossip del momento. 🔗msn.com