Con il porta a porta anche possibili problemi di sicurezza per gli operatori di Ambiente | chiarisce Sola M5s

anche. 🔗 Ilpescara.it - "Con il porta a porta anche possibili problemi di sicurezza per gli operatori di Ambiente": chiarisce Sola (M5s) "Mentre prosegue la raccolta firme promossa dal Movimento 5 Stelle e da Acu (Associazione Consumatori utenti) per chiedere una revisione del sistema di raccolta rifiuti, emergono ulteriori elementi di criticità che riguardano non solo i disagi vissuti quotidianamente dai cittadini, ma. 🔗 Ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, Walker: "Soliti problemi? Per me è solo un contrattempo, dobbiamo far meglio davanti alla porta" - Il terzino inglese e acquisto invernale del Milan, Kyle Walker, ha parlato a Sky Sport dopo la partita persa contro il Feyenoord 1-0 nell`andata... 🔗calciomercato.com

Rebibbia, detenuto con problemi psichici si toglie la vita impiccandosi alla porta della cella: è il 29esimo suicidio dall’inizio dell’anno - Un detenuto italiano di circa 50 anni, con problemi psichici, si è tolto la vita impiccandosi alla porta aperta della cella nel carcere di Rebibbia. Si tratta del 29esimo suicidio dall’inizio dell’anno, l’ennesimo «che coinvolge un detenuto con problemi mentali», denuncia Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. «L’aumento nel giro di un paio di anni è del 40 per cento – sottolinea -. 🔗open.online

Tenta di sfondare la porta dello studio di fisioterapia, ancora ladri in azione - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. L'uomo, come si può vedere dal video che... 🔗triesteprima.it

Cosa riportano altre fonti

Con il porta a porta anche possibili problemi di sicurezza per gli operatori di Ambiente: chiarisce Sola (M5s); Raccolta rifiuti, Usb: Porta a porta insostenibile per i lavoratori; Nuovi cantieri in arrivo. Disagi in via Matteotti e via Porta al Serraglio; RIFIUTI A PESCARA: I 5 STELLE DICONO NO AL PORTA A PORTA, RACCOLTE TANTE FIRME, SOLO PROBLEMI. 🔗Cosa riportano altre fonti

Porta a porta Savona, Lirosi (Pd): “Sistema migliorato nei limiti del possibile” - Si discuteva di vari problemi e ... che aveva deliberato un piano 100% porta a porta. Questa Giunta lo ha migliorato, nei limiti del possibile consentito, dotando il 15% dei cittadini dei così ... 🔗msn.com

Raccolta porta a porta, i dubbi e problemi sollevati da un piemontese con casa a Savona - Un lettore fa presente i problemi del nuovo sistema di raccolta ... Quando partirà la raccolta porta a porta e deciderò di venire durante il fine settimana cosa dovrò fare della spazzatura? 🔗savonanews.it

Porta a porta, sala consiliare gremita. Il sindaco: “Basta strumentalizzazioni”. La minoranza: “Fermarsi, risolvere i problemi, poi partire” - Botta e risposta tra maggioranza e minoranza sul nuovo sistema di raccolta porta a porta in commissione ... alla critica e ad ascoltare. Il problema è alla base. Il piano Contarina è stato ... 🔗ivg.it