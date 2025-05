Comune e associazione organizzano corsi di lingua straniera per i cittadini

Comune di Casapulla, in sinergia con l’associazione Siamo Casapulla, è lieto di annunciare l’avvio di un corso base gratuito di lingua spagnola, rivolto a tutti i cittadini interessati ad avvicinarsi a una nuova cultura e a cogliere nuove opportunità di crescita personale.Il corso si. 🔗 Casertanews.it - Comune e associazione organizzano corsi di lingua straniera per i cittadini Ildi Casapulla, in sinergia con l’Siamo Casapulla, è lieto di annunciare l’avvio di un corso base gratuito dispagnola, rivolto a tutti iinteressati ad avvicinarsi a una nuova cultura e a cogliere nuove opportunità di crescita personale.Il corso si. 🔗 Casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Amalfi, successo per i corsi di formazione per operatori turistici promossi da Comune e Dmo - Si sono conclusi i tre corsi di formazione promossi dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, per il tramite della DMO Visit Amalfi, dedicati a cittadini e operatori del comparto turistico per accrescere le competenze linguistiche e organizzative. La cerimonia di consegna degli... 🔗salernotoday.it

Il comune si è messo a fare corsi prematrimoniali: cosa “viene insegnato” - Un corso prematrimoniale laico e gratuito. È quanto organizzerà l’ordine degli avvocati di Milano in collaborazione con palazzo Marino. Fino ad oggi, infatti, i percorsi di preparazione al matrimonio si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica... 🔗milanotoday.it

Il Comune di Castiglion Fiorentino aderisce all’Associazione Nazionale “Città del Vino” - Arezzo, 23 aprile 2025 – Il Comune di Castiglion Fiorentino, primo comune della Provincia di Arezzo, entra nell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, costituita a Siena nel 1987, che ha, tra le varie finalità, quella di affrontare le grandi sfide dei tempi di oggi come globalizzazione e competitività. L’adesione aveva ottenuto il consenso unanime di tutto il Consiglio Comunale. Così dopo l’ingresso nell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, Castiglion Fiorentino inizia il suo cammino nella valorizzazione di un altro prodotto di assoluta eccellenza, il vino. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comune e associazione organizzano corsi di lingua straniera per i cittadini; Corsi di primo soccorso nella lingua dei segni; Over 65, iscrizioni ai corsi primaverili di ginnastica; Associazione Marittimi Tirreno Centrale organizza corsi per ufficiali del diporto e della navigazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsi cultura, il bando del Comune - Al via la raccolta di proposte per i corsi di cultura generale promossi dal Comune e organizzati dalla Lazzerini ... 🔗msn.com

Safety car drive. Corsi di guida il Comune c’è - GROSSETO L’amministrazione comunale di Grosseto sostiene la scuola guida ’Safety car drive’ per l’organizzazione di corsi di guida sicura ed ecologica. 🔗msn.com

Dogliani: terminano i corsi di italiano per stranieri con il progetto Petrarca 7 - I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati e gestiti dal CPIA 2 CN Alba Bra Mondovì, in collaborazione con il Comune di Dogliani (Biblioteca civica “Luigi Einaudi”) e l’Istituto Comprensivo “Lu ... 🔗targatocn.it